Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 1,64 Prozent tiefer bei 50.759,42 Punkten, womit er über seinem Anfang Oktober erreichten Zwischentief blieb. Halt gab ihm die 200-Tage-Linie. Auch der marktbreite S&P 500 fing sich an der für den langfristigen Trend wichtigen Trendlinie und verlor letztlich 1,03 Prozent auf 7.340,53 Zähler.

Der zuletzt gebeutelte, technologielastige Nasdaq Composite schloss lediglich 0,74 Prozent tiefer bei 24.328,38 Punkten. Damit blieb er aber klar unter der 200-Tage-Linie, nachdem er zeitweise auch unter seinen vor knapp zwei Wochen erreichten tiefsten Stand seit April abgerutscht war.

Den Quartalsbericht des KI-Chipgiganten Nvidia dürften die Anleger nach dem Rücktritt des Mitgründers und langjährigen Chefs Jensen Huang sehr genau in Augenschein nehmen, schrieb Marktanalystin Ipek Ozkardeskaya von der Schweizer Onlinebank Swissquote. Auf dem Prüfstand stünden neben Wachstum und Margen auch die Kundenverpflichtungen sowie Nvidias Engagement in China und die Auswirkungen strengerer Exportkontrollen. Vorab verloren die Aktien weitere 0,4 Prozent.

Nachdem Huang über mehrere Affären gestolpert war - insbesondere die mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin -, hatte Nvidia einen neuen Vorstandsausschuss zur Überwachung der nationalen Sicherheit und der Ausfuhrbeschränkungen angekündigt. Huang zeigte sich nach nur wenigen Tagen bereit, an die Unternehmensspitze zurückzukehren, wenn der Verwaltungsrat sich dafür aussprechen sollte, zitierte das "Wall Street Journal" aus seiner Stellungnahme. Vorherigen Medienberichten zufolge gibt es in dem Gremium aber keine entsprechenden Überlegungen. Huang wird sich Anfang Dezember zudem noch einer Befragung durch US-Abgeordnete stellen.

Investmentstratege Neil Wilson vom Onlinebroker Saxo UK geht von einem starken Quartalsbericht von Nvidia aus. Dies werde den Markt jedoch nicht unbedingt stützen. Jefferies-Analyst Mohit Kumar befürchtet nicht, dass das Thema Künstliche Intelligenz an Schwung verliert. "Insgesamt sehen wir den jüngsten Ausverkauf als Kaufgelegenheit für eine Reihe von Titeln, deren Bewertungen mittlerweile attraktiv erscheinen."

Insbesondere im jüngst abgestraften Halbleitersektor folgten die Anleger Kumars Argumentation: Die Titel des Zulieferers Arm Holdings erholten sich als Spitzenreiter im Nasdaq 100 um 4,8 Prozent und die des Chipherstellers Microchip Technology um 1,4 Prozent. Bei Lumentum Holdings und Marvell Technology standen ebenfalls Kursgewinne zu Buche.

Mit Micron und Intel gab es aber auch Branchentitel, für die es weiter bergab ging. Letztere litten darunter, dass Nvidia laut einer Pflichtmitteilung seine Beteiligung an dem Branchenkollegen reduziert hat.

Abseits der Tech-Branche standen einige Nachzügler der auslaufenden Berichtssaison im Fokus. Die zunächst starken Titel von Walt Disney drehten letztlich mit 1,5 Prozent Minus. Der Unterhaltungsriese rechnet im neuen Geschäftsjahr mit höheren Kapitalausgaben als am Markt erwartet. Er übertraf aber auch mit den meisten Geschäftskennziffern für das abgelaufene Quartal die Prognosen.

Die Aktien von Home Depot sanken um 2,5 Prozent. Die Baumarktkette steigerte den Umsatz im dritten Quartal stärker als erwartet, war aber laut Analysten weniger profitabel als angenommen. Konzernchef Ted Decker wird zudem von Richard McPhail abgelöst.

Die Papiere von State Street verloren im schwachen Branchenumfeld 1,6 Prozent, obwohl das Finanzhaus eine Absichtserklärung über einen Ausbau der Zusammenarbeit mit der Bankengruppe Emirates NBD unterzeichnet hatte.