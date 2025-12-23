Wiener Börse startet mit Verlusten

Am Nachmittag könnten US-Konjunkturdaten für etwas mehr Schwung sorgen. Veröffentlicht werden Zahlen zum Wirtschaftswachstum, zum privaten Konsum, zum Auftragseingang langlebiger Güter, zur Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung sowie zum Verbrauchervertrauen.

Am heimischen Aktienmarkt notierten Pierer Mobility um 0,3 Prozent niedriger. Die Pierer Mobility AG (künftig: Bajaj Mobility AG) und die KTM AG haben den Vertrag von CEO Gottfried Neumeister frühzeitig bis zum 31. Dezember 2028 verlängert. Die Bestätigung sei nach dem am 18. November 2025 erfolgten Kontrollwechsel ein "klares Signal für die strategische Eigenständigkeit" der Gruppe unter neuer Eigentümerschaft, teilte das Unternehmen mit.

Die größten Verluste unter den ATX-Titeln mussten die AT&S-Anleger hinnehmen, deren Papiere 2,1 Prozent an Wert verloren. Dahinter folgten DO&CO mit minus 1,5 Prozent sowie voestalpine, die sich um 1,3 Prozent verbilligten.

Am anderen Ende des Leitindex waren Verbund mit plus 0,7 Prozent sowie CA Immo mit einem Kursplus von 0,4 Prozent die einzigen Gewinner im heimischen Leitindex im Frühhandel.