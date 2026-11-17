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Die Umsätze im US-Einzelhandel sind im Oktober etwas stärker gestiegen als erwartet. Sie legten im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet. Im September waren die Erlöse um 0,8 Prozent nach oben geklettert.

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