Die Anleger sind nervös. Denn an diesem Dienstag nach US-Börsenschluss legt der KI-Chipriese Nvidia inmitten einer schweren Führungskrise stets maßgebliche Quartalszahlen vor. Und am Donnerstag steht dann der Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic auf der Agenda, der in aller Munde ist. Geopolitisch steht obendrein ein historisches Dreiertreffen von Trump, Xi Jinping und Putin an.

Zudem verhängte die US-Regierung neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren.

Abseits der Tech-Branche standen die Aktien der Deutschen Bank im Fokus. Hier müssen sich die Anleger mit mehreren kritischen Medienberichten zum Geschäftsgebaren des Finanzinstituts auseinandersetzen. In den Berichten von Medien wie der "Financial Times", des "Spiegel" und des "Manager Magazins" werden Vorgänge aus der Vergangenheit beleuchtet. Die Frankfurter stellten mittlerweile klar, dass die Bank nach grundlegendem Wandel inzwischen eine andere sei. Die Aktien fielen dennoch zeitweise über 6 Prozent zurück. Sie waren zuletzt allerdings auch wieder gut gelaufen.

Anfänglich schwache Aktien von RTL fanden schnell wieder Käufer. Nach einem Rutsch um 3 Prozent drehten die Papiere der Luxemburger inzwischen ähnlich deutlich ins Plus. Der zu Bertelsmann gehörende Medienkonzern hat wegen der schwachen TV-Werbemärkte in Deutschland und Frankreich seine Erwartungen für das laufende Jahr etwas zurückgeschraubt. Als positiven Aspekt erwähnte ein Börsianer, dass es im Streaming-Geschäft besser laufe als im analogen Fernsehen. Die für das Gesamtjahr angestrebte Abonnentenzahl für RTL+ und M6+ sei bereits nach neun Monaten in trockenen Tüchern.

Die Zurich -Gruppe erwartet aus der Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley höhere Synergien sowie ein stärkeres Wachstumspotenzial als ursprünglich gedacht. Mittelfristig ergebe sich ein Umsatzpotenzial von rund 1,5 Milliarden US-Dollar, wie der Versicherer anlässlich des Investorentages am Dienstag mitteilte. Das Analysehaus Jefferies hat zudem die Einstufung für Zurich nach neuen Zielvorgaben für Beazley mit einem Kursziel von 620 Franken auf "Hold" belassen. Der Fokus dürfte auf den Synergien bei den Umsätzen liegen, schrieb Philip Kett in seiner Reaktion am Dienstag. Zurich lagen in Zürich mit plus 0,09 Prozent bei 659,20 Franken.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vodafone von 95 auf 94 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Für den Ausbau des Glasfasernetzes in Deutschland werde das mit der Societe Generale betriebene Joint Venture namens OXG wohl 4,4 Milliarden Euro an Aktienkapital aufnehmen, schrieb Polo Tang am Montag. Jedenfalls dann, wenn keine neuen Schulden aufgenommen werden sollen. Auf Vodafone entfielen aufgrund der hälftigen Beteiligung entsprechend 2,2 Milliarden Euro. Vodafone gaben bisher 0,68 Prozent auf 117,38 Pence nach,