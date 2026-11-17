Druck auf die Technologiewerte kommt auch daher, dass die US-Regierung neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren, verhängt hat. Die Maßnahmen sollen sowohl den Schmuggel von Technik nach China verhindern als auch den Zugriff chinesischer Kunden auf Computerkapazitäten in anderen Ländern eindämmen. Zudem steht am Donnerstag der viel beachtete Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic auf der Agenda.

Die Ölpreise steigen heute auch wieder etwas. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee wurde zuletzt bei 93,09 US-Dollar gehandelt und damit 0,70 Prozent höher als am Vortag.

Keine Bewegung in die Kurse bringen die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), die besser ausfallen als erwartet. Konkret stiegen die Erwartungen laut ZEW im November im Vergleich zum Vormonat um 7,5 Punkte auf 35,6 Punkte. Das ist der höchste Stand des Stimmungsbarometers seit Februar. Volkswirte hatten im Schnitt nur 28,8 Punkte erwartet. Die immer noch schwache Bewertung der aktuellen Lage durch die Finanzexperten hat sich weniger deutlich verbessert. Der entsprechende Indikator stieg im November um 2,7 Punkte auf minus 33,2 Punkte. Ökonomen hatten mit minus 35,3 Punkten gerechnet.

Impulse könnten heute noch durch Daten zur Umsatzentwicklung im US-Einzelhandel kommen.

Im ATX sind Werte im Gewinnbereich rar. Lediglich Mayr-Melnhof gewannen an der ATX-Spitze bisher 1,8 Prozent. Porr lagen zumindest noch bei einem Nullwachstum.

Die Bankenwerte kratzen an der Nullmarke. Erste Bank, BAWAG und Raiffeisen Bank International lagen zwischen minus 0,2 Prozent und minus 0,5 Prozent.

Die Papiere des Halbleiterherstellers AT&S verbesserten sich von über minus drei Prozent auf nur noch minus 0,7 Prozent. Damit widersetzen sie sich etwas dem internationalen Trend, wonach die Technologiewerte mit minus 1,6 Prozent die schwächste Branche in Europa sind.

Rosenbauer sanken heute im ATX Prime um 4,30 Prozent auf 53,40 Euro. Die Analysten der Baader Bank haben ihre Einstufung für die Aktien von Rosenbauer nach schwächer als erwarteten Quartalszahlen von "Buy" auf "Add" reduziert. Das Kursziel für die Titel des Feuerwehrausrüsters wurde von dem Analysten Volker Bosse von 76,00 auf 66,00 Euro gekürzt.

Kapsch TrafficCom brachen heute zwischenzeitlich um über zehn Prozent ein. Mittlerweile liegen die Abgaben bei 5,8 Prozent. Hintergrund dürfte der Verkauf des Nordamerika-Geschäfts an das schwedische Technologieunternehmen Tagmaster sein.

Der niederösterreichische Kupferspezialist Asta Energy Solutions wiederum hat nach neun Monaten das operative Ergebnis des Gesamtjahres 2025 übertroffen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, stieg das bereinigte EBITDA um 39,3 Prozent auf 51,0 Mio. Euro (Gesamtjahr 2025: 48,6 Mio. Euro). Der Umsatz legte um 23,3 Prozent auf 649,0 Mio. Euro zu, das Nettoergebnis verdoppelte sich auf 32,9 Mio. Euro. Asta Energy Solutions ging heute im Vienna Global Market 4,0 Prozent in die Höhe.