Der Euro-Stoxx-50 weitete mit den schwachen US-Börsen sein Minus aus und schloss 2,15 Prozent tiefer bei 6.212,11 Punkten. Die Abwärtsdynamik nahm damit am dritten Verlusttag in Folge deutlich zu. In Frankfurt schloss der DAX um 2,08 Prozent schwächer bei 26.045,37 Zählern. Außerhalb des Euroraums büßte der britische FTSE-100 1,76 Prozent auf 10.689,87 Punkte ein. Der Züricher SMI sank um 1,43 Prozent auf 14.976,04 Punkte und entfernte sich so weiter von seinem tags zuvor erreichten Rekordhoch.

In der Branchenübersicht des marktbreiten Stoxx Europe 600 gab es am Dienstag nur Verlierer. Der Tech-Index sackte als Schlusslicht um weitere 3,9 Prozent ab und erreichte den tiefsten Stand seit Ende Juli. Die Halbleiterbranchen-Aktien ASML und STMicro büßten 5,3 beziehungsweise 3,1 Prozent ein. Deutliche Abschläge erlitten auch Finanz- und Bankentitel.

Unter Letzteren standen die Aktien der Deutschen Bank im Mittelpunkt des Interesses, nachdem sich mehrere Medien kritisch zum Geschäftsgebaren des Finanzinstituts geäußert hatten. Die Bank soll demnach über Jahre interne Kontrollen bei der Geldwäschebekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden vernachlässigt haben. Die Vorwürfe richten sich auch gegen Bankchef Christian Sewing persönlich. Das Geldhaus erklärte, die Sachverhalte lägen viele Jahre zurück. Unter Sewings Führung seit 2018 habe die Bank "einen grundlegenden Wandel durchlaufen". Die Aktien fielen dennoch um 6,0 Prozent.

Im schwachen Autosektor verloren die Titel von Pirelli 3,8 Prozent. Die staatseigene chinesische Sinochem hatte ein Paket im Wert von 455 Millionen Euro an dem italienischen Reifenhersteller unter dem Schlusskurs vom Montag abgestoßen. Damit setzte Sinochem seinen Anteilverkauf an Pirelli fort.

Am besten hielt sich noch der Index der Öl- und Gaskonzerne mit minus 0,8 Prozent. Als Kursstütze erwies sich der Anstieg der zuletzt schwachen Ölpreise. Ihnen halfen Meldungen über Angriffe auf Tankschiffe in der für den Öltransport wichtigen Meeresstraße von Hormus. Zudem stufte das Analysehaus Kepler Cheuvreux TotalEnergies, Eni und BP hoch und rät nun bei den drei Ölaktien zum Kauf.