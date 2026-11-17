Die USA importieren viele Waren, Vorprodukte und Rohstoffe aus Übersee. Daher wirken sich steigende Einfuhrpreise deutlich auf die Inflation aus. Die US-Verbraucherpreise legten im Oktober zum September um 0,4 Prozent zu und damit stärker als erwartet. Die Federal Reserve hatte den Leitzins im September auf die neue Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben. Für Dezember wird an den Finanzmärkten mit einem weiteren Schritt nach oben gerechnet.