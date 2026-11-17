Druck auf die Technologiewerte kommt auch daher, dass die US-Regierung neue Einschränkungen für den Export hochmoderner KI-Chips in Länder wie Singapur und Malaysia, um China die Nutzung der Halbleiter zu erschweren, verhängt hat. Die Maßnahmen sollen sowohl den Schmuggel von Technik nach China verhindern als auch den Zugriff chinesischer Kunden auf Computerkapazitäten in anderen Ländern eindämmen. Zudem steht am Donnerstag der viel beachtete Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic auf der Agenda.

Keine Entlastung kommt auch von den Ölpreisen. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee wurde zuletzt bei 93,26 US-Dollar gehandelt und damit 0,89 Prozent höher als am Vortag.

Die EU-Kommission hat mittlerweile ihre Wachstumserwartungen in der am Dienstag veröffentlichten EU-Konjunkturprognose leicht nach oben revidiert, warnt aber vor der steigenden Inflation: Für 2026 und 2027 wird für die EU mit einem BIP-Wachstum von 1,4 Prozent gerechnet, für den Euroraum mit 1,2 Prozent. Österreich liegt mit 1,2 Prozent im unteren Mittelfeld.

Im ATX sind Werte im Gewinnbereich rar. Lediglich Mayr-Melnhof gewannen an der ATX-Spitze 1,4 Prozent. Wienerberger bauten 0,7 Prozent auf, CA Immobilien 0,2 Prozent.

Die schwergewichteten Bankenwerte BAWAG, Erste Bank und Raiffeisen Bank International lagen zwischen minus 1,8 Prozent und minus 1,9 Prozent.

Die Papiere des Halbleiterherstellers AT&S gingen am Ende des ATX 3,2 Prozent hinunter. Damit folgten sie dem internationalen Trend, wonach die Technologiewerte mit minus 3,9 Prozent die schwächste Branche in Europa sind.

Rosenbauer sanken heute im ATX Prime um 4,30 Prozent auf 53,40 Euro. Die Analysten der Baader Bank haben ihre Einstufung für die Aktien von Rosenbauer nach schwächer als erwarteten Quartalszahlen von "Buy" auf "Add" reduziert. Das Kursziel für die Titel des Feuerwehrausrüsters wurde von dem Analysten Volker Bosse von 76,00 auf 66,00 Euro gekürzt.

Der niederösterreichische Kupferspezialist Asta Energy Solutions wiederum hat nach neun Monaten das operative Ergebnis des Gesamtjahres 2025 übertroffen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, stieg das bereinigte EBITDA um 39,3 Prozent auf 51,0 Mio. Euro (Gesamtjahr 2025: 48,6 Mio. Euro). Der Umsatz legte um 23,3 Prozent auf 649,0 Mio. Euro zu, das Nettoergebnis verdoppelte sich auf 32,9 Mio. Euro. Asta Energy Solutions ging heute im Vienna Global Market 2,9 Prozent in die Höhe.