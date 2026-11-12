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US-Bestandsimmobilien-Geschäft auf 16-Jahrestief

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Verkäufe bestehender Eigenheime sanken im September um 5,5 Prozent
 © AFP, CAROLINE BREHMAN, APA, APA/APA/AFP/Caroline Brehman/CAROLINE BREHMAN
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Das Geschäft mit US-Bestandsimmobilien ist im Oktober auf ein 16-Jahrestief eingebrochen. Die Verkäufe bestehender Eigenheime sackten im September um 5,5 Prozent zum Vormonat ab - auf eine Jahresrate von 3,75 Millionen, wie der Immobilienmakler-Verband NAR am Donnerstag mitteilte. Befragte Ökonomen hatten mit 3,85 Millionen gerechnet.

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"Der Hauskauf gestaltet sich schwierig, da die Hypothekenzinsen – abgesehen von einem einzigen Monat im Jahr 2023 – auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2000 gestiegen sind", sagte NAR-Chefökonom Lawrence Yun.

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