US-Bestandsimmobilien-Geschäft auf 16-Jahrestief

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Das Geschäft mit US-Bestandsimmobilien ist im Oktober auf ein 16-Jahrestief eingebrochen. Die Verkäufe bestehender Eigenheime sackten im September um 5,5 Prozent zum Vormonat ab - auf eine Jahresrate von 3,75 Millionen, wie der Immobilienmakler-Verband NAR am Donnerstag mitteilte. Befragte Ökonomen hatten mit 3,85 Millionen gerechnet.

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