Im dritten Quartal stieg das operative Ergebnis (EBITA vor Sondereffekten) um zehn Prozent auf 213 Millionen Euro. Der Umsatz wuchs organisch um 3,7 Prozent auf sechs Milliarden Euro. Auch das Geschäft mit der Vermittlung von Festangestellten verzeichnete wieder Wachstum. Das stimme zuversichtlich, kommentierte Vontobel-Analyst Michael Foeth.

Für das vierte Quartal erwartet Adecco eine leicht höhere Bruttomarge im Quartalsvergleich sowie moderat niedrigere Verwaltungskosten im Jahresvergleich. Das Unternehmen will zudem umstrukturieren und verwandte Dienstleistungen bündeln, was bis zum dritten Quartal 2027 zusätzliche jährliche Einsparungen von 75 Mio. Euro einbringen soll.