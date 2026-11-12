Nvidia-Chef Huang tritt nach Spionageaffäre zurück

US-Präsident Donald Trump brachte hierfür den früheren Apple-Chef Tim Cook ins Gespräch. An der Börse beschleunigten Nvidia-Aktien nach der Rücktrittsankündigung ihre Talfahrt und fielen zeitweise um mehr als 14 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief von 148,80 Dollar, der Kursverlust verringerte sich im Handelsverlauf zeitweise auf minus 5 Prozent. In den vergangenen Wochen hat Nvidia insgesamt rund zwei Billionen Dollar und damit mehr als ein Drittel seines Börsenwerts eingebüßt. Das Problem sei nicht etwa ein Abweichen vom bisherigen Weg, betonte Portfoliomanager Michael Feldman vom Vermögensverwalter Clearbridge. Der technologische Entwicklungsplan von Nvidia sei für die kommenden Jahre festgezurrt. "Jensen war der Chefdirigent eines außerordentlich komplexen Systems. In einer Welt voller Lieferengpässe ist Koordination ein Wettbewerbsvorteil an sich", sagte Feldman.

Für Analyst Gil Luria vom Research-Haus D.A. Davidson genießt Colette Kress bei Investoren hohes Ansehen. "Sie dürfte in der Lage sein, Nvidia durch diese schwierige Phase zu führen." Die Aufgabe sei jedoch gewaltig, da Huang alle Fäden in der Hand gehalten habe. Die 59-jährige Kress übernahm ihren bisherigen Posten 2013. Zuvor hatte sie bei Microsoft, Cisco und Texas Instruments gearbeitet.

Der Führungswechsel markiert das Ende einer Ära sowohl für Nvidia als auch für die US-Technologiebranche. Huang, der rund 3,6 Prozent an Nvidia hält, führte das Unternehmen seit der Gründung 1993 und war damit einer der am längsten amtierenden Firmenchefs im Silicon Valley. Er machte aus einem Produzenten von Grafikkarten das zeitweise wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Vor allem bei Halbleitern für Künstliche Intelligenz (KI) ist Nvidia unangefochtener Marktführer. Dafür wurde er vor allem in seinem Geburtsland Taiwan wie ein Rockstar gefeiert. Dieses Image pflegte er mit einer schwarzen Lederjacke, die er bei öffentlichen Auftritten stets trug.

Huang gilt darüber hinaus als treibende Kraft hinter dem aktuellen KI-Boom. Nvidia beherrscht Schätzungen zufolge 80 Prozent des Weltmarktes für KI-Prozessoren. Es hat sich in den vergangenen Jahren auch mit mehrstelligen Milliardenbeträgen an diversen anderen Technologiefirmen beteiligt, vom Konkurrenten Intel über den ChatGPT-Entwickler OpenAI bis hin zu sogenannten Neoclouds wie CoreWeave oder Nebius. Die Aktien der beiden Betreiber von KI-Rechenzentren brachen am Donnerstag um bis zu 17 Prozent ein. "Die engen Verflechtungen von Nvidia mit weiten Teilen der Branche werfen die Frage auf, ob dies den Markt eher stabilisiert oder destabilisiert", sagte Steve Sosnick, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses Interactive.

Die aktuelle Krise dürfte sich zwar nicht unmittelbar auf die Chip-Nachfrage des Unternehmens auswirken, sagten Experten. Dennoch könnten Investoren künftige KI-Projekte überdenken. "Es wächst die Furcht, dass die Party zu Ende sein könnte", warnte Portfoliomanagerin Jun Bei Liu vom Vermögensverwalter Ten Cap.

Huang hatte am Wochenende in einer Mitteilung an die Mitarbeiter eingeräumt, seiner Frau untreu gewesen zu sein. Medienberichten zufolge ging er eine Liebesbeziehung mit der mutmaßlichen chinesischen Spionin Alice Huang ein, die nicht mit Jensen Huang verwandt ist. Sie habe diese Verbindung genutzt, um Nvidia-Chips über ihre Firma Megaspeed illegal in die Volksrepublik zu schleusen. Den Behörden Singapurs zufolge darf die Megaspeed-Chefin vorerst nicht mehr in den Stadtstaat, den Sitz des Cloud-Anbieters, einreisen. Sie habe bei Untersuchungen wissentlich falsche Angaben gemacht. Daher befasst sich die US-Bundespolizei FBI mit dem Vorfall. Die USA beschränken den Export von Hochtechnologie nach China, um den technologischen und militärischen Aufstieg des Landes zu bremsen. Einem weiteren Medienbericht zufolge ging Huang darüber hinaus mit einer ihm direkt unterstellten Managerin ein Verhältnis ein.

Mit dem Führungswechsel ist die Affäre jedoch nicht vom Tisch. Der US-Kongress plant eine Anhörung Huangs in dieser Angelegenheit. Gleichzeitig arbeitet das Parlament an einer parteiübergreifenden Initiative zur erneuten Verschärfung der Exportbeschränkungen nach China. Insidern zufolge arbeiten daher chinesische Unternehmen mit Hochdruck daran, sich Zugriff auf Nvidia-Chips zu sichern, indem sie sich beispielsweise Rechenkapazitäten außerhalb der Volksrepublik reservieren.

Nach ihrem Sieg bei den jüngsten US-Zwischenwahlen wollen die Demokraten darüber hinaus eine Untersuchung zur Rolle der Trump-Regierung einleiten. "Dieser Vorfall weckt erhebliche Zweifel hinsichtlich der Fähigkeit, unsere Exportkontrollen wirksam durchzusetzen und unsere nationale Sicherheit zu schützen", betonten die Senatoren Elizabeth Warren und Chris Coons in einem Schreiben an diverse Ministerien und das Weiße Haus.

Einem Medienbericht zufolge verhinderte US-Handelsminister Howard Lutnick ein härteres Vorgehen gegen Unternehmen, die mutmaßlich die Sanktionen gegen China umgehen. Das Ministerium war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Ein US-Regierungssprecher betonte, Trump habe weiter "volles Vertrauen" in Lutnick und seine Amtsführung. Huang galt als einer der engsten Verbündeten des US-Präsidenten im Silicon Valley.

Die Regierung in Peking hat den Vorwurf, es handle sich bei Huangs chinesischer Geliebter um eine Spionin, mehrfach zurückgewiesen. Aus ihrer Sicht dient dies lediglich als Vorwand, um eine Technologie-Blockade zu verhängen.