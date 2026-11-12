An der Londoner Börse sprangen die Burberry-Aktien im frühen Handel um mehr als neun Prozent nach oben. Besonders stark lief das Geschäft in Amerika mit einem Umsatzplus von elf Prozent sowie in China, wo die Erlöse um fünf Prozent zulegten. Damit stemmt sich das im Vergleich zu Branchenriesen wie LVMH und Kering deutlich kleinere Unternehmen erfolgreich gegen die allgemeine Kaufzurückhaltung im Luxussegment. Nach eigenen Angaben punktet Burberry in den USA und China besonders bei der jüngeren Generation Z.

Konzernchef Joshua Schulman, der das Ruder Mitte 2024 übernommen hatte, setzt auf ein traditionell britisches Image. So warb das Unternehmen zuletzt mit Kurzfilmen, in denen britische Schauspielgrößen wie der ehemalige James-Bond-Darsteller Pierce Brosnan auftraten. Rückläufig entwickelte sich jedoch das Geschäft in Europa und dem Nahen Osten: Hier fielen die Umsätze das dritte Quartal in Folge, was Burberry auf den Konflikt in Nahost und ausbleibende Touristen zurückführte.