Intesa bewertet MPS im Rahmen der Transaktion mit insgesamt 31,4 Milliarden Euro. Nach der Verbesserung des Angebots enthalte dieses eine Prämie von 15,3 Prozent, heißt es in einer Einschätzung des Beraters Equita, der auch für Intesa tätig ist. Es zeichnet sich eine breite Unterstützung für das Angebot von Intesa Sanpaolo ab. Nach ersten Berechnungen von Analysten könnte die Bank unmittelbar eine Annahmequote von etwas mehr als 40 Prozent erreichen. Eine breite Zustimmung würde es Intesa ermöglichen, die Transaktion zügig abzuschließen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte als Aufsichtsbehörde zuletzt zugestimmt, dass der Marktführer die MPS übernehmen darf. Die 1472 in Siena gegründete Bank ist die älteste Bank der Welt. Großer Verlierer des Deals ist die italienische Bank-Austria-Mutter UniCredit, die im Ringen um die Vorherrschaft im italienischen Bankensektor von Intesa Sanpaolo weiter abgehängt wird. Beim Filialnetz wird UniCredit sogar vom ersten auf den dritten Platz zurückfallen.