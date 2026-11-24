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"Diese Übernahme ist ein wichtiger strategischer Schritt, um unseren mittel- und langfristigen Wachstumskurs deutlich zu beschleunigen und unsere Pipeline in der mittleren und frühen Entwicklungsphase weiter zu stärken", erklärte Sanofi-Chefin Belen Garijo.
Sanofi erhält durch den Zukauf Zugriff auf die beiden vermarkteten Lungenmedikamente Brinsupri und Arikayce sowie auf den Wirkstoffkandidaten TPIP in der dritten klinischen Testphase. Brinsupri erzielte seit dem US-Marktstart im August 2025 bis Ende September 2026 einen Umsatz von 1,09 Milliarden Dollar, während die Erlöse mit Arikayce im Jahr 2025 um 19 Prozent auf 433,8 Millionen Dollar zulegten.
Die über Kredite und vorhandene Barmittel finanzierte Übernahme von Insmed solle im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werden und sich bis Ende 2028 positiv auf das operative Ergebnis je Aktie (EPS) auswirken, hieß es weiter. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen hätten der Transaktion bereits zugestimmt. Die Freigabe durch die Insmed-Aktionäre sowie durch Aufsichtsbehörden in den USA und weiteren Ländern stehe aber noch aus. Der Deal solle sich nicht auf die Finanzprognose von Sanofi für 2026 auswirken, hieß es zudem.
Die Insmed-Aktie hatte zuletzt bereits wegen der Spekulationen auf eine Übernahme kräftig zugelegt. Seit Ende Oktober kletterte der Kurs um rund 60 Prozent auf 149,09 Dollar. Mit dem Kursanstieg erholte sich das Papier etwas von den Verlusten der Monate davor. Mit dem aktuellen Niveau liegt der Kurs weiterhin deutlich unter dem Rekordhoch von fast 213 Dollar Ende 2025.
VAL-DE-REUIL - FRANKREICH: FOTO: APA/APA/AFP/LOU BENOIST