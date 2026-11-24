Die über Kredite und vorhandene Barmittel finanzierte Übernahme von Insmed solle im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werden und sich bis Ende 2028 positiv auf das operative Ergebnis je Aktie (EPS) auswirken, hieß es weiter. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen hätten der Transaktion bereits zugestimmt. Die Freigabe durch die Insmed-Aktionäre sowie durch Aufsichtsbehörden in den USA und weiteren Ländern stehe aber noch aus. Der Deal solle sich nicht auf die Finanzprognose von Sanofi für 2026 auswirken, hieß es zudem.

Die Insmed-Aktie hatte zuletzt bereits wegen der Spekulationen auf eine Übernahme kräftig zugelegt. Seit Ende Oktober kletterte der Kurs um rund 60 Prozent auf 149,09 Dollar. Mit dem Kursanstieg erholte sich das Papier etwas von den Verlusten der Monate davor. Mit dem aktuellen Niveau liegt der Kurs weiterhin deutlich unter dem Rekordhoch von fast 213 Dollar Ende 2025.