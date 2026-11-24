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Coca-Cola ist auf der Suche nach einem neuen Finanzchef bei Bristol Myers Squibb fündig geworden. David Elkins, der Finanzchef des Pharmakonzerns, wechselt im April des kommenden Jahres in gleicher Funktion zu dem Getränkehersteller, wie Coca-Cola am Montag mitteilte. Der 58-jährige Elkins folgt auf den 64-jährigen John Murphy, der zu einem noch nicht näher bestimmten Zeitpunkt in den Ruhestand geht. Murphy leitet seit 2019 die Finanzen des Getränkeherstellers.

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