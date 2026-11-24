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Coca-Cola ist auf der Suche nach einem neuen Finanzchef bei Bristol Myers Squibb fündig geworden. David Elkins, der Finanzchef des Pharmakonzerns, wechselt im April des kommenden Jahres in gleicher Funktion zu dem Getränkehersteller, wie Coca-Cola am Montag mitteilte. Der 58-jährige Elkins folgt auf den 64-jährigen John Murphy, der zu einem noch nicht näher bestimmten Zeitpunkt in den Ruhestand geht. Murphy leitet seit 2019 die Finanzen des Getränkeherstellers.
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Ende vergangenen Monats hatte Coca-Cola seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Der Konzern profitierte von einer robusten Nachfrage nach Erfrischungsgetränken in Märkten wie Indien und Brasilien. Zugleich warnte das Unternehmen vor einem beschleunigten Kostendruck und einer anhaltenden Konsumschwäche bis in das Jahr 2027 hinein.
HERMOSA BEACH - USA: FOTO: APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON