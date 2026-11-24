"Sobald die Börsenreife erreicht und der Zeitpunkt günstig ist, sind wir entschlossen, den Schritt zu gehen." Angestrebt werde die Börsenreife unverändert für Mitte 2027. Eine endgültige Entscheidung über den Börsengang oder dessen genauen Zeitpunkt sei jedoch noch nicht gefallen.

Die Vorbereitungen für die Ausgliederung sind weit fortgeschritten: Rund 80 Prozent der Gesellschaften seien bereits rechtlich verselbstständigt, der Rest in Asien und Europa solle bis Anfang kommenden Jahres folgen. "Der Plan war immer, das Geschäft aufgrund seiner Differenzierung als 'Stand-alone' aufzustellen", erklärte Tedeschi. "Warum planen wir diesen Schritt über einen Börsengang? Weil wir denken, dass wir als 'Stand-alone' den vollen Wert des Geschäfts erschließen können."