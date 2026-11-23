Es ist die erste neue Hormontherapie in diesem Bereich seit mehr als zwei Jahrzehnten. In einer klinischen Studie senkte das Mittel das Risiko eines Rückfalls oder des Todes um 30 Prozent im Vergleich zu bisherigen Standardtherapien.

Erst in der vergangenen Woche hatte die FDA das Medikament mit dem Wirkstoff Giredestrant für bestimmte Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs zugelassen. Wilserdly gilt als einer der wichtigsten Hoffnungsträger der Basler: Analysten von JPMorgan trauen dem Mittel in der nun genehmigten Behandlung von frühen Krankheitsstadien jährliche Umsätze von rund fünf Milliarden Dollar zu.