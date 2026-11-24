VNG beliefert unter anderem Stadtwerke, Industrieunternehmen und Kraftwerksbetreiber. Der Vertrag soll nach Angaben des Unternehmens das Gasportfolio langfristig absichern. Daneben kaufe VNG Gas flexibel über europäische Handelsmärkte ein. Zum Preis der Vereinbarung machte das Unternehmen keine Angaben.

VNG-Vorstandschef Ulf Heitmüller sagte, der Vertrag schaffe Planungssicherheit und sichere Kunden zuverlässige Lieferungen aus einer europäischen Quelle.