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Der Spezialchemiekonzern Clariant ist am US-Unternehmen Ashland interessiert. Gemeinsam mit der Beteiligungsgesellschaft Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) würden Gespräche über eine entsprechende Übernahme geführt, teilte Clariant am Montagabend mit. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf Insider über Gespräche berichtet. Ob eine Akquisition zustande kommen wird, ist laut Clariant offen.

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