Huang baute Nvidia von einem Entwickler von Videospiel-Chips zum marktbeherrschenden Anbieter von KI-Prozessoren aus und steuerte dabei die Chip-Roadmap, Kundenverträge und die Beziehungen zu Washington.

Er trat am 12. November zurück, nachdem außereheliche Affären bekannt geworden waren, darunter eine mit einer Geschäftsfrau, die von den US-Behörden verdächtigt wird, für China zu spionieren - eine Anschuldigung, die Peking zurückweist.

Der Vorstand erklärte, er sei mit Huangs Offenheit und seinen Führungsqualitäten zufrieden und sehe nach Rücksprache mit hochrangigen US-Regierungsbeamten durch seine Rückkehr kein Risiko für die nationale Sicherheit.

Das Land brauche Jensen Huang als Nvidia-Chef, teilte US-Präsident Donald Trump mit. Der Konzern sollte jedoch seine gründliche interne Untersuchung hinsichtlich der Einhaltung der US-Exportkontrollen fortsetzen, so Trump.