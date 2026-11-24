"Die Erholung der deutschen Wirtschaft kommt voran", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der monatlichen Umfrage unter 9.000 Unternehmen. Allerdings fehle es dem Aufschwung noch an Breite.

Die befragten Unternehmen haben sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Erwartungen an künftige Geschäfte positiver eingeschätzt. Das Geschäftsklima verbesserte sich bei Dienstleistungsunternehmen. Dagegen bekam die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe nach sechs Anstiegen in Folge einen Dämpfer. Das Ifo-Geschäftsklima ist zudem etwas besser ausgefallen als von Analysten erwartet. Sie hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 90,5 Punkte gerechnet.