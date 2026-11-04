Rheinmetall senkt Prognose für 2026 erneut

Die operative Ergebnismarge soll nun statt rund 19 Prozent noch rund 18,5 Prozent betragen. Grund sei ein geänderter Produktmix des Jahresumsatzes. Auf Tradegate gab der Aktienkurs im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund zwei Prozent nach.

Im dritten Quartal legte der Umsatz um fast ein Drittel auf 3,149 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis kletterte mit 62 Prozent auf 553 Millionen Euro noch stärker. Die operative Marge verbesserte sich von 14,8 auf 17,5 Prozent. Der Auftragseingang liege mit 2,893 Milliarden Euro auf einem "guten, wenn auch leicht niedrigerem Niveau", hieß es weiter. Die vollständige Quartalsmitteilung soll am Donnerstag veröffentlicht werden.