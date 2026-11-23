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Die Cybersicherheitsbranche steht vor einer Mega-Übernahme. Der US-Konzern CrowdStrike legte am Montag ein 43,9 Milliarden US-Dollar (39,95 Mrd. Euro) schweres Angebot für den Wettbewerber Zscaler vor. Durch die Fusion entstünde einer der größten Cybersicherheitskonzerne der Welt mit einem wiederkehrenden jährlichen Gesamtumsatz von mehr als zehn Milliarden Dollar. Die Einsparungen dürften sich auf eine Milliarde Dollar belaufen.
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Die bisherigen Eigentümer von Zscaler erhalten für jede ihrer Aktien 1,135 CrowdStrike-Papiere, wie CrowdStrike weiter mitteilte. Daraus errechnet sich ein Kaufpreis von 260,41 Dollar je Zscaler-Titel und ein Aufschlag von 34 Prozent zum Schlusskurs vom Freitag. Zscaler-Aktien stiegen im vorbörslichen Handel an der Wall Street am Montag um 13 Prozent auf 215 Dollar. CrowdStrike-Papiere brachen dagegen um 7,5 Prozent auf 210 Dollar ein.