Die bisherigen Eigentümer von Zscaler erhalten für jede ihrer Aktien 1,135 CrowdStrike-Papiere, wie CrowdStrike weiter mitteilte. Daraus errechnet sich ein Kaufpreis von 260,41 Dollar je Zscaler-Titel und ein Aufschlag von 34 Prozent zum Schlusskurs vom Freitag. Zscaler-Aktien stiegen im vorbörslichen Handel an der Wall Street am Montag um 13 Prozent auf 215 Dollar. CrowdStrike-Papiere brachen dagegen um 7,5 Prozent auf 210 Dollar ein.