Allein am Freitag hatte der technologielastige Auswahlindex annähernd sechs Prozent eingebüßt und seinen Wochenverlust auf gut zehn Prozent hochgeschraubt. Seit dem Rekord Anfang Oktober steht sogar ein 20-prozentiger Rückgang zu Buche.

"Angesichts des brutalen Kursrückgangs der vergangenen Woche wird es zwangsläufig zu einer technischen Erholung kommen, aber ich glaube nicht, dass diese von Dauer sein wird", meint etwa Pierre-Yves Gauthier vom Aktienresearch-Anbieter AlphaValue. Die Schwäche werde noch eine Weile anhalten, "da die Bewertungen weiter sinken müssen".

Beim breiteren Nasdaq Composite ging es im Frühhandel sechs Prozent auf 23.965 Einheiten hoch. Der wohl weltbekannteste Börsenindex Dow Jones, in dem mehr Werte aus traditionellen Branchen vertreten sind, gewann 2,15 Prozent auf 49.181 Punkte und der S&P-500 legte 4,08 Prozent auf 7.192 Zähler zu.

Der US-Chipriese Nvidia hat in einer überraschenden Kehrtwende seinen Mitbegründer Jensen Huang an die Spitze des Unternehmens zurückgeholt. Mit sofortiger Wirkung solle er wieder die Aufgaben als Präsident und Firmenchef übernehmen, teilte das Unternehmen mit. Der Verwaltungsrat habe nach mehreren Gesprächen und Treffen mit Huang einstimmig für die Wiedereinsetzung gestimmt und sei von dessen Führungsqualifikationen überzeugt. Die Nvidia-Aktie sprang auf die Neuigkeiten hin um mehr als 30 Prozent in die Höhe. "Die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang könnte den fragilen Märkten ein Signal der Stabilität liefern", schrieb Chefanalyst Timo Emden vom Broker Captrader in einer ersten Reaktion.

Für Zuversicht bei den Anlegern sorge auch die Meldung von Oracle, dass sich der Software- und Rechenzentren-Konzern die nötige Finanzierung zur Erfüllung eines Vertrags mit dem KI-Unternehmen OpenAI vollständig gesichert hat. Dessen Volumen dürfte nach Einschätzung der US-Bank JPMorgan fast die Hälfte des bestehenden Auftragsbestands von Oracle ausmachen.

"Die Bereitschaft von Partnern und Kunden, den kapitalintensiven Deal zu unterstützen, unterstreicht das gestärkte Vertrauen der Branchenakteure in die wirtschaftlichen Grundlagen der Verträge - ganz im Gegensatz zur derzeit eher angespannten Stimmung unter den Anlegern", betonte Analyst Samik Chatterjee in einem aktuellen Kommentar. Die Oracle-Titel zogen mehr als 13 Prozent hoch.

Beim OpenAI-Konkurrenten Anthropic ging es hingegen nur um knappe 0,2 Prozent ins Plus. Schon am Freitag waren die Aktien zeitweise fast wieder auf die 83 Dollar zurückgefallen, zu denen das Unternehmen tags zuvor an die Börse gegangen war. Vom Donnerstags-Schlusskurs und vom ersten Kurs von 111,50 Dollar haben sie sich inzwischen weit entfernt.

Ein Übernahmeangebot ließ die Papiere des Cybersicherheitsanbieters Zscaler um gut 16 Prozent auf 227 Dollar nach oben springen. Für die Titel von Konkurrent Crowdstrike, dessen Offerte Zscaler mit insgesamt 43,9 Milliarden Dollar bewertet, ging es indes um fast zehn Prozent bergab.