Finanzielle Details wurden nicht genannt. Den Abschluss des Verkaufs erwartet BASF nach behördlichen Genehmigungen zwischen dem zweiten und dritten Quartal 2027. Der Schritt ist Teil eines umfassenden Konzernumbaus unter Vorstandschef Markus Kamieth. Wegen der damals schwachen Nachfrage nach Elektroautos hatte BASF bereits 2024 begonnen, die Investitionen in Batteriematerialien auf den Prüfstand zu stellen und legte unter anderem ein groß angelegtes Recyclingprojekt im spanischen Tarragona auf Eis. Das Geschäft bewege sich in einem attraktiven Wachstumsmarkt, der zugleich durch erhebliche Markt- und Technologierisiken geprägt sei, erklärte Vorstand Anup Kothari. Bei Kathodenmaterialien sehe BASF nun das größte Potenzial für eine profitable Entwicklung.

Für diese wichtigen Batteriebestandteile betreibt BASF in Schwarzheide die einzige vollautomatisierte Großanlage in Europa und hat dort in den vergangenen Jahren wichtige langfristige Kundenvereinbarungen geschlossen. Für zwei derzeit stillgelegte Standorte in den USA und Finnland prüft der deutsche Konzern unterdessen strategische Optionen. Für das Werk in Battle Creek im US-Bundesstaat Michigan sowie den Standort für Vorprodukte im finnischen Harjavalta suche man nach geeigneten Partnern, hieß es. Die Anlage in Harjavalta ist seit Jahren ein Sorgenkind von BASF: Nach Einsprüchen von Umweltschützern war die Genehmigung der Fabrik bereits ab 2020 in eine jahrelange juristische Hängepartie geraten.