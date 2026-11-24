Die US-Behörden ermitteln seit 2024 gegen den Cloud-Anbieter Megaspeed. Das in Singapur ansässige Unternehmen geriet vor einigen Wochen in die Schlagzeilen, nachdem bekannt geworden war, dass Nvidia-Chef Jensen Huang eine außereheliche Beziehung mit einer früheren Managerin der Firma eingegangen war. Die Geschäftsfrau und mutmaßliche chinesische Spionin soll die Liaison genutzt haben, um Nvidia-Chips illegal in die Volksrepublik zu schleusen. China hat die Spionagevorwürfe zurückgewiesen.

Megaspeed reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Das Unternehmen hatte vor einer Woche erklärt, es betreibe seine Geschäfte gesetzeskonform und halte auch die US-Exportkontrollen ein.