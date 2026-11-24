"Diese Marktverwerfung ist nicht durch das operative Geschäft getrieben, sondern durch die Unternehmensführung - und nicht zum ersten Mal", schrieb der Investor. "Mit anderen Worten: der Markt zweifelt nicht an der Ertragskraft von FlatexDegiro, sondern setzt einen immer höheren Kursabschlag dazu an." Nach dem Brief des Investors legte die Aktie am Dienstag 6,7 Prozent auf 24,74 Euro zu.

Größter Aktionär von FlatexDegiro ist der Medienunternehmer Bernd Förtsch ("Börse Online", "Euro" und "Der Aktionär"), der knapp 20 Prozent der Anteile hält. Aufsichtsratschef Hans Hermann Lotter, ein ehemaliger Investmentbanker, hatte im September nach gut einem Jahr das Handtuch geworfen und dies mit Differenzen über die strategische Ausrichtung begründet. Ersetzt wurde er von Stefan Müller, einem Vertrauten von Förtsch. Auch im Vorstand habe es erneut Wechsel gegeben, moniert PrimeStone.