"Deutschland ist der am schlechtesten erholte Luftverkehrsmarkt in Europa nach der Covid-Pandemie, weil es den Luftverkehr mit astronomisch hohen Steuern sowie Flughafen-, Flugsicherungs- und Sicherheitsgebühren hoffnungslos wettbewerbsunfähig gemacht hat", sagte Ryanair-Chef Michael O'Leary einer Mitteilung zufolge in Berlin. Man biete Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seiner Regierung "eine einmalige Gelegenheit, Deutschlands zusammenbrechenden Luftverkehrsmarkt wieder auf Wachstumskurs zu bringen und der wachstumsschwachen deutschen Wirtschaft einen Schub zu versetzen", teilte das Unternehmen mit.

Durch die Abschaffung der Luftverkehrsteuer könne Deutschland die nächste Wachstumsphase von Ryanair ermöglichen. Diese würde den Angaben zufolge unter anderem die Stationierung von 36 neuen Flugzeugen des Typs B737 in Deutschland, neue Basen an Standorten wie Düsseldorf, Dortmund, Hamburg und Stuttgart, 250 neue Strecken sowie bis 2032 mehr als 1.000 direkte Arbeitsplätze in Deutschland bedeuten. Voraussetzung dafür sei, dass die Merz-Regierung auch "die astronomisch hohen Zugangskosten in Deutschland (Flughafengebühren, Flugsicherungs- und Sicherheitsgebühren) senkt".