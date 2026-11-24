Die vom Unternehmen befragten Analysten rechneten bisher im Schnitt mit 564 Millionen Euro. In dem neuen Werk in Richmond im US-Bundesstaat Georgia müssten die Aufhängungen der Schmelzöfen und andere Bauteile modifiziert werden.

Mit dem technischen Hochlauf sei daher erst im zweiten Halbjahr 2028 zu rechnen, Richmond werde 2026/27 noch einmal rote Zahlen schreiben. An der Börse brach die Aurubis-Aktie nach der Mitteilung um zehn Prozent auf 114,10 Euro ein und näherte sich damit ihrem Jahrestief von November 2025.