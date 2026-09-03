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Österreichs Wirtschaft im 2. Quartal mit leichtem Dämpfer

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Dämpfend wirkten sich vor allem die gestiegenen Energiepreise aus
 © Themenbild, ROBERT JAEGER, Apa
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Nach sechs Quartalen mit durchwegs positiven Signalen hat die österreichische Wirtschaft im zweiten Quartal 2026 wieder einen leichten Rückgang verzeichnet. Das Bruttoinlandsprodukt sank gegenüber dem ersten Quartal 2026 real um 0,1 Prozent, zeigen vorläufige Ergebnisse der Statistik Austria. "Dämpfend auf die Wirtschaftsleistung wirkten sich vor allem die erneut gestiegenen Energiepreise aus", so Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk am Donnerstag.

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Im Jahresvergleich lag die heimische Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 0,4 Prozent über dem zweiten Quartal 2025.

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