Mehr Teilzeitbeschäftigte, weniger Vollzeit im Frühjahr

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Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten hat im zweiten Quartal zugenommen. Laut Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung der Statistik Austria gingen insgesamt 4,5 Mio. Menschen einer Erwerbstätigkeit nach, davon rund 1,45 Mio. Menschen in Teilzeit. Die Teilzeitquote stieg insgesamt um 1,3 Prozentpunkte auf 32,1 Prozent, wobei sie bei Frauen um 1,4 Prozentpunkte auf 51,1 Prozent zunahm, bei den Männern erhöhte sie sich um 0,9 Prozentpunkte auf 14,8 Prozent.

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