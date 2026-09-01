Michael Tojner nun Executive Chairman von Montana Aerospace

Weiters wurde Christian Preslmayr mit Wirkung zum 1. September 2026 zum Chief Operating Officer (COO) ernannt. Er wird ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung. "Die Ernennungen spiegeln die nächste Entwicklungsphase von Montana Aerospace wider, da sich die Gruppe zunehmend auf Industrialisierung, Automatisierung, operative Exzellenz sowie die effiziente Skalierung ihrer globalen Produktionsplattform konzentriert", hieß es dazu in einer Aussendung des Konzerns.

Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat einen Management Stock Option Plan 2026 für ausgewählte Mitglieder der Geschäftsleitung beschlossen. Im Rahmen des MSOP können Michael Tojner Optionen auf bis zu 5.000.000 Aktien von Montana Aerospace gewährt werden. Ferner hat Thomas Williams das Unternehmen darüber informiert, dass er aus persönlichen Gründen aus dem Verwaltungsrat ausscheiden wird. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre wird Kai Arndt zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlagen, teilte der Konzern mit.