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Michael Tojner nun Executive Chairman von Montana Aerospace

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Michael Tojner übernimmt wieder mehr Verantwortung bei Montana
 © Apa, HELMUT FOHRINGER
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Der Schweizer Luft- und Raumfahrtzulieferer Montana Aerospace des österreichischen Industriellen Michael Tojner gab Dienstagabend zwei neue Personalia bekannt. Nach dem Rücktritt des Chief Executive Officer Kai Arndt im April 2026 hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Geschäftsleitung zu erweitern und mit sofortiger Wirkung Tojner, auch Präsident des Verwaltungsrats, zum Executive Chairman zu ernennen und in die Geschäftsleitung zu berufen.

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Weiters wurde Christian Preslmayr mit Wirkung zum 1. September 2026 zum Chief Operating Officer (COO) ernannt. Er wird ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung. "Die Ernennungen spiegeln die nächste Entwicklungsphase von Montana Aerospace wider, da sich die Gruppe zunehmend auf Industrialisierung, Automatisierung, operative Exzellenz sowie die effiziente Skalierung ihrer globalen Produktionsplattform konzentriert", hieß es dazu in einer Aussendung des Konzerns.

Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat einen Management Stock Option Plan 2026 für ausgewählte Mitglieder der Geschäftsleitung beschlossen. Im Rahmen des MSOP können Michael Tojner Optionen auf bis zu 5.000.000 Aktien von Montana Aerospace gewährt werden. Ferner hat Thomas Williams das Unternehmen darüber informiert, dass er aus persönlichen Gründen aus dem Verwaltungsrat ausscheiden wird. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre wird Kai Arndt zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlagen, teilte der Konzern mit.

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