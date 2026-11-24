© AFP, EMMANUEL CROSET, APA home Aktuell Nachrichtenfeed

Die dänische Reederei Maersk hat zwölf Containerschiffe bestellt, die die größten Schiffe in der Flotte des Unternehmens werden sollen. Die Auslieferung sei für die Jahre 2030 und 2031 geplant, teilte der Konzern am Dienstag mit. Jedes der Schiffe könne 24.000 Standardcontainer fassen. Sie würden mit Dual-Fuel-Motoren ausgestattet, die sowohl mit herkömmlichem Schiffsdiesel als auch mit Flüssiggas betrieben werden könnten.

von APA Teilen