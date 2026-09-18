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Lufthansa bestellt 20 Maschinen des Typs Boeing 737 MAX 10

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Modernisierung der Kurz- und Mittelstreckenflotte vorangetrieben
 © Boris Roessler, DPA, Apa
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Die Lufthansa treibt die Modernisierung ihrer Kurz- und Mittelstreckenflotte voran. Der Aufsichtsrat habe der Ausübung von 20 Kaufoptionen für Flugzeuge des Typs 737 MAX 10 von Boeing zugestimmt, teilte die Airline am Donnerstag mit. Grundlage hierfür sei eine im Jahr 2023 vereinbarte Bestellung von 40 Boeing 737 MAX 8, die insgesamt 60 Kaufoptionen für weitere Flugzeuge der Boeing 737 MAX-Familie beinhalte. Die Maschinen sollen zu Beginn der 2030er-Jahre ausgeliefert werden.

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Die Boeing 737 MAX 10 ist den Angaben zufolge die größte Variante der Produkt-Familie des US-Flugzeugbauers und bietet Gästen zusätzlichen Komfort. Gegenüber der bereits bestellten Boeing 737 MAX 8 verfügt sie über eine höhere Sitzplatzkapazität.

Die Bestellung mit einem Listenpreis von rund 3,4 Mrd. Dollar (2,95 Mrd. Euro) sei Teil des laufenden Programms zur Flottenmodernisierung, teilte die Lufthansa weiter mit. Bis 2035 erwartet die Airline-Gruppe die Auslieferung von mehr als 250 werksneuen Flugzeugen.

ARCHIV - 28.04.2026, Hessen, Frankfurt/Main: Passagiermaschinen der Lufthansa und der Condor stehen am Flughafen Frankfurt, während im Hintergrund die Bankentürme von Frankfurt zu sehen sind. (zu dpa: «Ramelow, Koch und Heckelmann sollen bei Lufthansa schlichten») Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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