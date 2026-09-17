Allzeithoch bei Auftragspolstern der deutschen Industrie

Das neue Allzeithoch ist laut Destatis überwiegend auf den hohen Auftragsbestand im Bereich "Sonstiger Fahrzeugbau" zurückzuführen. Dazu gehören Flugzeuge, Schiffe, Züge und auch Militärfahrzeuge. Im "Sonstigen Fahrzeugbau" waren zuletzt viele neue Bestellungen eingegangen. Ohne die Berücksichtigung des Sonstigen Fahrzeugbaus lag der Auftragsbestand deutlich unterhalb seines Höchststandes.

Deutsches Fiskalpaket wirkt

"Wegen des Fiskalpakets strahlt die Sonne bei der Auftragslage", sagte der Chefvolkswirt der Bank Bethmann HAL, Alexander Krüger, mit Verweis auf die staatlichen Investitionen in Infrastruktur und Sicherheit. Viel werde hier davon abhängen, ob Unternehmen Kapazitäten jetzt auch stärker auslasteten: "Die Rüstungsindustrie könnte den Anstoß für mehr Produktion auch in anderen Bereichen geben", meint der Experte.

Im Juli stieg die Reichweite des Auftragsbestands erstmals seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2015 auf 9,0 Monate, wie Destatis mitteilte. Im Juni lag dieser Wert noch bei 8,9 Monaten. Die Reichweite gibt an, wie viele Monate die Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz ohne Neugeschäft theoretisch produzieren müssten, um vorhandene Bestellungen abzuarbeiten.