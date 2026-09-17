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Britische Notenbank belässt Leitzins bei 3,75 Prozent

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Der Leitzins wurde im Dezember um 0,25 Prozentpunkte gesenkt
 © AFP, BEN STANSALL, Apa
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Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet bestätigt. Er liege weiter bei 3,75 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung im Schnitt erwartet.

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Damit bleiben die Zinsen im bisherigen Jahresverlauf unverändert. Zuletzt hatte die Bank of England im vergangenen Dezember den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt.

LONDON - GROSSBRITANNIEN: FOTO: APA/APA/AFP/BEN STANSALL

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