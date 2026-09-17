Britische Notenbank belässt Leitzins bei 3,75 Prozent

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Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet bestätigt. Er liege weiter bei 3,75 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung im Schnitt erwartet.

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