Auch der Leitindex Dow Jones Industrial hatte sich mit einem Anstieg um drei Prozent deutlich erholt. Ihn erwartet IG nun 0,6 Prozent im Minus bei 49.316 Punkten.

Damit würde sich die Skepsis einiger Marktbeobachter bewahrheiten, die schon am Montag gewarnt hatten, die Talsohle bei den Kursen sei vielleicht noch nicht erreicht. Für die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) "wird der US-Handelstag wohl zum Lackmustest dafür, welche Rolle bloße Eindeckungen von Leerverkäufen am Vortag gespielt haben" - also Anleger, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hatten und durch deren Anstieg zum Kauf gezwungen waren, um ihre Verluste zu begrenzen.