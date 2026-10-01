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Inflation in der Schweiz im September auf 1 % gestiegen

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Die Teuerung in der Schweiz ist im September auf vergleichsweise geringem Niveau neuerlich deutlich gestiegen. Die Jahresinflation erhöhte sich von 0,8 Prozent im August auf 1,0 Prozent im September, teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mit. Eine Höhe von einem Prozent hatte die Inflation in der Eidgenossenschaft zuletzt im August 2024 erreicht.

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Vor dem heurigen August lag die Teuerungsrate immer zwischen 0,3 und 0,6 Prozent.

SÖLDEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/EXPA/JOHANN GRODER

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