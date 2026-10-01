"Die Elektroindustrie entwickelt sich zunehmend zur Konjunkturlokomotive innerhalb der deutschen Industrie", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe. "Während viele Industriebranchen noch mit einer schwachen Nachfrage kämpfen, laufen hier die Geschäfte bereits deutlich besser."

Die Nachfrage in der Elektroindustrie - zu der Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen gehören - entwickelte sich im September positiv. Die Unternehmen verbuchten den Angaben zufolge deutlich mehr Neuaufträge und zeigten sich erstmals seit längerer Zeit wieder zufrieden mit ihrem Auftragsbestand. Entsprechend expansiv ausgerichtet sind die Produktionspläne: Die Unternehmen wollen ihre Fertigung in den kommenden Monaten ausweiten. "Auch vom Auslandsgeschäft werden Impulse erwartet", hieß es. Die Exporterwartungen stiegen weiter, während viele andere Branchen von einem verringerten Auslandsgeschäft ausgehen.

Die gute Auftragslage bringt dem Ifo-Institut zufolge allerdings auch Probleme und Herausforderungen mit sich. Rund 40 Prozent der Unternehmen berichten von fehlenden Vorprodukten. Gleichzeitig wollen mehr Unternehmen ihre Verkaufspreise anheben. "Die Nachfrage ist derzeit nicht das Problem", sagte Ifo-Umfragechef Wohlrabe. "Zum Engpass könnte dagegen die Versorgung mit Vorprodukten werden."