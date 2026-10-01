Conti rechnet mit weiter robustem Reifengeschäft

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Der deutsche Reifenhersteller Continental geht trotz eines schwierigen Umfelds auch für das abgelaufene Quartal von einer robusten Geschäftsentwicklung aus. Der Umsatz in der dominierenden Reifensparte sollte nur leicht unter dem Vorjahreswert von 3,5 Milliarden Euro liegen, hieß es vom DAX-Konzern in einer Zusammenfassung zu einer Analystenveranstaltung ("pre-close call").

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