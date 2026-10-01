Panzerbauer KNDS: Börsengang auch nach 2026 denkbar

Er fügte hinzu: "Ein Börsengang 2026 ist weiterhin möglich – sofern die Marktbedingungen den Erwartungen der Aktionäre entsprechen." Später als 2026 sei aber auch denkbar.

KNDS hatte seine Börsenpläne Anfang Juli wegen eines Abschwungs bei Rüstungsaktien verschoben. Inzwischen haben sich die Kurse vieler Rüstungsunternehmen von ihrem Einbruch erholt. Der französische Staat und die in der Wegmann-Holding zusammengeschlossenen deutschen Eigentümerfamilien, die je 50 Prozent der Anteile an KNDS halten, wollen bei dem Börsengang je zehn Prozent abgeben. Mit der Verschiebung hatte sich auch der geplante Einstieg der deutschen Staatsbank KfW bei dem Panzerbauer verzögert. Dem Bund geht es darum, die gleichen Einflussrechte zu haben wie Frankreich.

KNDS war 2015 aus dem Zusammenschluss des deutschen Unternehmens Krauss-Maffei Wegmann (KMW) mit der französischen staatlichen Nexter Systems entstanden. Der Rüstungskonzern profitiert massiv von der Aufrüstung in Europa. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete KNDS einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro, 16 Prozent mehr als 2024.