Infineon eröffnet Fabrik in Thailand

Langfristig habe der Standort das Potenzial, der größte im Backend-Bereich bei Infineon zu werden, hieß es. Mit Backend bezeichnet man in der Halbleiterindustrie die Schritte, in denen die Wafer mit Chips unter anderem zerteilt, verarbeitet und getestet werden.

Bisher hat Infineon einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag in die Fabrik investiert. Sie ist der weltweit 13. Produktionsstandort der Neubiberger. Der Bau dauerte 14 Monate.

Der Halbleiterkonzern, der in Österreich mit Infineon Austria vertreten ist und tausende Menschen beschäftigt, baut seine Kapazitäten derzeit auf. Erst im Sommer hat er in Dresden eine neue Fabrik eröffnet.