Generali will seine Unternehmensstruktur vereinfachen

Alleanza, eine vor 128 Jahren gegründete Traditionsfirma im Versicherungsgeschäft, soll dabei als eigenständige Marke erhalten bleiben. Auch die Vertriebsstruktur soll bestehen bleiben. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über rund 10.000 Berater, 1,9 Millionen Kunden und ein Prämienvolumen von 11,5 Milliarden Euro.

Generali erwartet von der Zusammenlegung unter anderem Vorteile im Umgang mit dem Kapital, da konzerninterne Dividenden künftig direkter weitergeleitet werden könnten. Die Integration soll Marco Oddone führen, der neu zum Vorstandschef von Alleanza ernannt wurde. Der bisherige Vorstandschef Davide Passero scheidet aus dem Unternehmen aus.

Generali betonte, die Fusion solle die Arbeitsplätze sowie die Vergütungs- und beruflichen Bedingungen der Beschäftigten sichern. Der Verwaltungsrat wurde zudem über das Übernahmeangebot von Monte dei Paschi di Siena für Banca Generali informiert. Generali hält 50,01 Prozent an Banca Generali. Eine Entscheidung über die mögliche Transaktion soll erst nach der für den 29. Oktober geplanten außerordentlichen Hauptversammlung von Monte dei Paschi (MPS) getroffen werden.