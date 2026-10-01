Bauchemiekonzern Sika: Klebstoffe sind zentraler Wachstumstreiber

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Der Bauchemiekonzern Sika will sein Wachstum mit einem Fokus auf das Geschäft mit Klebstoffen vorantreiben. Eine zentrale Rolle solle dabei der zugekaufte türkische Kleb- und Dichtstoff-Hersteller Akkim spielen, dessen Umsatz binnen fünf Jahren verdoppelt werden soll, teilte das Schweizer Unternehmen anlässlich seines Investorentages mit.
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Zudem bekräftigte der Vorstand die Ziele für ein Effizienzprogramm, das bis 2028 einen Ergebnisbeitrag von 150 bis 200 Millionen Franken liefern soll. "Klebstoffe und Dichtstoffe gehören zu den zentralen Wettbewerbsstärken von Sika", sagte Konzernchef Thomas Hasler. Das ermögliche Sika, zusätzliche Marktanteile zu gewinnen.
DÜDINGEN - SCHWEIZ: FOTO: APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI