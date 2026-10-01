Bauchemiekonzern Sika: Klebstoffe sind zentraler Wachstumstreiber

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Der Bauchemiekonzern Sika will sein Wachstum mit einem Fokus auf das Geschäft mit Klebstoffen vorantreiben. Eine zentrale Rolle solle dabei der zugekaufte türkische Kleb- und Dichtstoff-Hersteller Akkim spielen, dessen Umsatz binnen fünf Jahren verdoppelt werden soll, teilte das Schweizer Unternehmen anlässlich seines Investorentages mit.

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