Großbritannien zahlt Rekordzinsen für neue Schulden

Die hohen Zinsen spiegeln die angespannte Lage an den globalen Finanzmärkten wider. Sorgen über eine anhaltende Inflation, angefacht durch höhere Ölpreise infolge des Kriegs zwischen den USA und dem Iran, haben die Kosten für langfristige Kredite weltweit in die Höhe getrieben. Großbritannien ist davon besonders betroffen und hat nach Australien bereits die zweithöchsten Finanzierungskosten unter den großen G10-Industriestaaten. Die Entwicklung erschwert die Haushaltsplanung für Healey, der am 28. Oktober seinen ersten Etat vorlegen will und auf Haushaltsdisziplin pocht. Schon vor der jüngsten Eskalation im Nahen Osten war der finanzielle Spielraum der Regierung äußerst gering.

Die Anleihe stieß bei Investoren auf eine starke Nachfrage. Anleger gaben Gebote im Volumen von mehr als 85 Milliarden Pfund ab (etwa 99 Milliarden Euro). "Die heutige Emission zeigt, dass die Nachfrage nach Staatsanleihen bei diesen Renditen weiterhin robust ist", sagte Matthew Amis, Investmentdirektor beim Vermögensverwalter Aberdeen Investments. Eine schwach nachgefragte Emission hätte den Druck auf die Anleiherenditen und damit auf die Staatsfinanzen weiter erhöht. Als Konsortialführer der Transaktion fungierten unter anderem die Bank of America, Goldman Sachs und J.P. Morgan.