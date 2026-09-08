Chinas Autoexporte boomen - Inlandsmarkt schwächelt weiter

Angesichts des Preiskampfes auf dem weltgrößten Automarkt verstärken heimische Hersteller wie BYD und Geely ihre Expansion im Ausland. Die chinesischen Behörden warnten die Autobauer vergangene Woche vor zu aggressiven Preissenkungen im Ausland, um einen ruinösen Wettbewerb zu verhindern.

Nach Einschätzung von Cui Dongshu, Generalsekretär des Verbands China Passenger Car Association (CPCA), werden Chinas Autoexporte in diesem Jahr voraussichtlich ein Volumen von zwölf Millionen Fahrzeuge erreichen. Bis 2030 dürften die jährlichen Exporte weiter auf 18 bis 20 Millionen steigen, so Cui.

Zu den Unternehmen, die den Blick ins Ausland richten, gehört auch Xiaomi. Der Spätstarter im Bereich Elektrofahrzeuge, der derzeit unter Hochdruck daran arbeitet, sein Jahresabsatzziel zu erreichen, hat im Vorfeld der für das kommende Jahr geplanten Markteinführung in Europa bereits Verträge mit deutschen Autohändlern unterzeichnet.