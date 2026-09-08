Poste Italiane erhöht Übernahmeangebot für Telecom Italia

Die maximale Barkomponente liege bei 3,36 Milliarden Euro. Zudem verzichtete Poste auf die Bedingung, dass ihm mindestens 66,67 Prozent der ausstehenden Aktien angedient werden müssen.

Das Unternehmen hatte bereits einen Anteil von 20 Prozent an Telecom Italia aufgebaut und sich im Rahmen der Offerte Reuters-Berechnungen zufolge bislang erst weitere fünf Prozent gesichert. Die Annahmefrist läuft am Freitag ab und wird vom 21. bis 25. September erneut geöffnet. Poste hatte die Übernahmepläne im März vorgestellt, um einen führenden nationalen Anbieter für digitale Infrastruktur und Dienstleistungen zu schaffen.