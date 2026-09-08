Elektrische VW-Kleinwagen: Vorbestellungen über Erwartungen

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VW-Markengruppen-Chef Thomas Schäfer sprach von einem "starken Signal für bezahlbare Elektromobilität aus Europa". Zu der Fahrzeugfamilie gehören neben dem ID.Polo das VW-SUV ID.Cross sowie das Skoda-Modell Epiq und der Cupra Raval. Die Autos werden im spanischen Martorell und in Pamplona gebaut. Volkswagen bezifferte die Einsparungen durch die gemeinsame Entwicklung und den gemeinsamen Bau der Autos auf 600 Millionen Euro. Mehr als 80 Prozent der Teile der Fahrzeuge seien identisch.
ARCHIV - 07.09.2025, Bayern, München: Der Volkswagen ID.POLO steht bei der Weltpremiere vor Beginn der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA Mobility) auf der Bühne. Die IAA Mobility 2025 findet vom 09.-14.09.2025 in München statt. (zu dpa: «VW startet Batteriefabrik in Salzgitter - Akkus für ID. Polo») Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++