Japans Wirtschaft wächst stärker als geschätzt

Analysten hatten im Vorfeld im Schnitt mit einem Zuwachs von 1,6 Prozent gerechnet. Nicht aufs Jahr hochgerechnet wuchs die Wirtschaft um 0,4 Prozent.

Die Unternehmensinvestitionen sanken um 0,9 Prozent und damit weniger stark als zunächst mit 1,2 Prozent gemeldet. Der private Konsum, der mehr als die Hälfte der japanischen Wirtschaftsleistung ausmacht, stagnierte. Die Auslandsnachfrage – also Exporte abzüglich Importe – trug wie bereits in der ersten Schätzung 0,5 Prozentpunkte zum Wirtschaftswachstum bei. Die Binnennachfrage dämpfte das Wachstum um 0,1 Prozentpunkte; zunächst war noch ein Minus von 0,2 Prozentpunkten ausgewiesen worden. Dass das Wachstum so hoch ausgefallen sei, sei bemerkenswert, da die Lage im Nahen Osten im zweiten Quartal das Wachstum hätte belasten können, erklärte Minami weiter. Die Zentralbank (Bank of Japan, BOJ) habe nun klar Spielraum für weitere Zinserhöhungen. Dafür spricht auch die Entwicklung der Reallöhne, die im Juli um 2,4 Prozent stiegen und damit den stärksten Zuwachs seit Mai 2021 verzeichneten.

An den Finanzmärkten wird fest damit gerechnet, dass die Währungshüter den Leitzins im September um 0,25 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent anheben werden. Die BOJ hatte den Leitzins erst im Juni auf den höchsten Stand seit 31 Jahren von 1,0 Prozent angehoben. Sie steht jedoch angesichts des Preisdrucks durch den Nahost-Krieg und der Schwäche des Yen unter Zugzwang, die Zinsen weiter zu erhöhen.