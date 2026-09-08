UniCredit beteiligt sich an deutscher VC Trade

Die Beteiligung soll zugleich die internationale Expansion von VC Trade unterstützen. Das 2016 gegründete Unternehmen betreibt einen digitalen Marktplatz und eine Infrastruktur für Kredit- und Schuldtitelgeschäfte. Über die Plattform werden Banken, Emittenten und institutionelle Investoren in Europa miteinander verbunden.

UniCredit will die Technologie von VC Trade nach eigenen Angaben in ihrem europäischen Netzwerk einsetzen. Damit soll die Digitalisierung von Finanzgeschäften vorangetrieben, Kosten gesenkt und die Effizienz erhöht werden. Die Investition ergänzt bereits bestehende Digitalprojekte der Bank, darunter DealSync, sowie das Engagement bei dem auf Blockchain-basierte Finanzierung spezialisierten Unternehmen BlockInvest.

VC Trade bietet eine digitale Infrastruktur für den gesamten Lebenszyklus von Anleihe- und Kreditgeschäften. UniCredit bezeichnete die Transaktion als weiteren Beleg für das Engagement der Bank in Deutschland. Das Land sei einer der strategisch wichtigen Märkte des Instituts. Die Investition in VC Trade solle dazu beitragen, das Angebot digitaler Finanzdienstleistungen in Deutschland und weiteren europäischen Märkten auszubauen.